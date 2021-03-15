Все усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов РФ. Кремль призывает уважать "законный" выбор жителей полуострова.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт внешнеполитического ведомства.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - сказала Захарова.

"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", - добавила она.



По ее словам, "киевские власти под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право". "Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства – все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины", - сказала Захарова.

"Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские "инициативы", к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации", - подытожила Захарова.

Напомним, ранее в Москве заявили, что расценят участие стран в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность России.

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