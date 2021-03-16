В конце марта исполняется девять месяцев, как между Украиной и "ЛДНР" нет регулярного автомобильного сообщения. Несмотря на призывы международных организаций, блокпосты со стороны непризнанных "республик" продолжают работать в усеченном формате.

Граждане, которым нужно в Украину и в "республики", за последние месяцы освоили поездки через территорию Россию. Подробно о том, как люди ездят через РФ, в минувшем году рассказывала "Страна". Один из главных минусов схемы - украинским пограничникам нужно платить взятку.

В свете грядущих майских праздников и летних отпусков жители "ЛДНР" скорее всего увеличат частоту движения по этому непростому маршруту.

"Страна" разбиралась, как обойти штрафы и взятки на границе и планируют ли снова открыть КПВВ с Украиной.

Как попасть в Украину через РФ без взятки

Поездка из "ДНР" в Киев через России - нелегальная по законам Украины. Киев разрешает лишь один формат - ехать через блокпосты между подконтрольной и неподконтрольной себе территорией. Но почти девять месяцев КПВВ полупустые из-за условий пересечения - в "ДНР" их по сути закрыли, заявляя, что в Украине тяжелая ситуация с коронавирусом.

Чтобы въехать в Украину без штрафа, жители Донецка ездят с перевозчиками, у которых есть свои люди в украинской погранслужбе. По словам собеседников "Страны", на границе закрывают глаза на нарушение закона, если им платят по 500 гривен взятки с каждого пассажира.

"Страна" уже рассказывала, что есть один вариант, как доехать с чистой совестью и без поборов.

Сейчас эти советы описали подробнее в "Восточной правозащитной группе". Они публикуют план из пяти шагов.

1. Следует написать текст заявления о том, что собираетесь пересечь границу Украины и РФ со стороны пункта пропуска, через который собираетесь ехать.

2. В тексте заявления вы указываете по каким именно причинам вы выезжаете из ОРДЛО в Украину через РФ (это должна быть вынужденная мера согласно ст. 18 КУпАП).

3. Обязательно в тексте заявления вам следует указать, что вы не имеете мотива для нарушения действующего законодательства относительно въезда и выезда из оккупированной территории и действуете по вынужденной мере.

4. Заблаговременно отправляете это заявление по электронной почте на Восточное управление Государственной пограничной службы shru@pvu.gov.ua и пограничного Отряда той области, в которой расположен КПП:

Луганская lugansk_zagin@dpsu.gov.ua,

Харьковская harkivskii_zagin@dpsu.gov.ua,

Сумская sumi_zagin@dpsu.gov.ua.

5. При пересечении границы предъявляете это письмо пограничникам. Если они решат составлять постановление про штраф, то вы просите приобщать данное письмо к материалам дела. Это будет веским основанием для суда, чтобы отменить постановление пограничников про штраф.

Въезд в "ДНР" с отпечатками пальцев?

С марта украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявляет, что в "ДНР" собираются ужесточить порядок выезда и въезда. Правда, в "республике" это пока не подтверждают.

Как утверждает украинская делегация, для выезда из "ДНР" понадобятся пропуска, которые будут выдавать лицам после 18 лет. Пропуска для выезда также нужно будет оформлять на транспортные средства. Такой закон якобы готовят в "республике".

По данным Киева, пропуск будут оформлять "органы внутренних дел ДНР" в течение 15 суток после подачи заявления. Их будут выдавать физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста сроком на 6 месяцев. Для этого возьмут отпечатки пальцев, сфотографируют и проверят мобильные телефоны заявителей.

Украинская делегация написала и о порядке въезда в Донецк тех, у кого не будет пропуска или он истек. По ее данным, в таких случаях на временном пункте контроля будет проводиться проверка мобильного телефона, обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование.

В Донецке об усложнении выезда-въезда пока не говорят и информацию не комментируют. Но пока - и не опровергают. В то же время заявлений такого рода ранее в "республиках" не делали. Что же до проверки отпечатков и мобильных телефонов - то по факту ее и так осуществляют при въезде в "республики" даже со стороны России, если у человека не местная прописка.

Если же брать кордон с Украиной, то там выехать из "ДНР" можно без проблем только при наличии регистрации на территории, подконтрольной Украине.

В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению оперативного Штаба при наличии оснований:

лечение,

обучение,

трудовая деятельность,

уход за больным,

воссоединение с семьей.

Письма с заявками человек должен отправлять на электронную почту zdorovoedvizhenie@oddr.info. Горячая линия для консультации с номеров Феникса - 45045 и 062 28 45045, с оператора МТС +3 8 095 556 13 99.

Указывается, что заявка рассматривается в срок до 10 рабочих дней.

Чтобы вернуться в "ДНР", нужна наоборот прописка в республике и наличие одно из пяти приведенных выше оснований. При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в местных медицинских учреждениях.

Именно поэтому никто через КПВВ с Украиной уже не ездит.