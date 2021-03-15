Генеральный директор американской компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск изменил название своей должности, переименовав ее в Technoking, что буквально переводится как "король технологий".

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает "Интерфакс-Украина".

Также в сообщении указано, что Маск сохранит должность главного исполнительного директора.

Кроме того, должность финансового директора Tesla Зака Киркхорна теперь официально будет называться Master of Coin ("властелин монет") аналогично вымышленному титулу в книгах Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериале "Игра престолов".

Изменения вступают в силу 15 марта.

В отдельном сообщении Tesla говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

Ранее "Страна" писала о том, что Илон Маск разбогател на $25 млрд за сутки.

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