В Одесской области в пункте пропуска "Староказачье" пограничники обнаружили у двух граждан Молдовы недействительные и в то же время интересные документы. Как оказалось, путешественники везли с собой справку об отрицательном тесте ПЦР, распечатанную на цветном принтере, в которых указаны даты из будущего.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта. Граждане Молдовы, которые направлялись в Украину на легковом автомобиле марки "AUDI", предоставили на паспортный контроль паспортные документы и справки о ПЦР-тестах на коронавирус.

В ходе проверки пограничники Белгород-Днестровского отряда засомневались в действительности медицинских справок, так как они были распечатаны на цветном принтере и имели одинаковый QR-код. Кроме того, согласно этим документам, тест на Covid-19 был сделан в 16:00 (по Киеву) 14 марта, а путешественники прибыли в пункт пропуска в этот же день около 14:00.

В результате "путешественников во времени" пограничники не пропустили через границу и направили сообщение представителям Нацполиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Ранее мы рассказывали, что в Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который за 500 гривен сбывал поддельные справки об отсутствии у лиц положительного теста на Covid-19.

Также рассказывали, что в Украине еще в прошлом году начали продавать справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус ради выезда за границу. По таким схемам работали некоторые туроператоры.