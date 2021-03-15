Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) перечислила юристу Андрею Портнову около 2100 гривен по решению суда за опровержение информации о том, что он проходил по делу о незаконном обогащении.

Об этом Портнов сообщил в своем Телеграм-канале.

"С паршивой овцы хоть шерсти клок, — Специализированная антикоррупционная прокуратура перечислила мне причитающуюся по решению суда сумму за ложь, что я якобы проходил по делу о незаконном обогащении.

Эту информацию ранее уже распространял кочующий между кражами тунеядствующий антикоррупционер Шабунин, также позднее по решению суда опровергший собственные слова", - написал юрист.

По его словам, хотя деньги небольшие, важен "принцип и неотвратимость учебно-воспитательных мероприятий".

Напомним, в декабре прошлого года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску Портнова против основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, прокуратуры и частного акционерного общества "Телерадиокомпания Люкс" ("24 канал"). Всех троих ответчиков обязали оплатить ему расходы и опровергнуть лживую информацию о том, что он якобы проходил по делу о незаконном обогащении.

Также ранее телеканал 24 сознался в распространении недостоверной информации об Андрее Портнове