ЕС планирует начать переговоры с Россией по закупкам вакцины "Спутник V". С такой новостью на днях вышло агентство Reuters, сославшееся на источники в брюссельских дипломатических кругах.

Заявляется, что причина - в нехватке качественных вакцин для Евросоюза. Тем более, что самая доступная из них - AstraZeneka - на данный момент во многих странах ЕС не используется из-за подозрения на побочные эффекты.

В Украине ее индийский аналог - "Ковишилд" - колоть при этом продолжают.

Ряд государств ЕС уже ведут самостоятельные переговоры о покупках "Спутника". И давят на Брюссель, чтобы ускорить этот процесс на общеевропейском уровне.

"Страна" разбиралась, могут ли в Евросоюзе утвердить российскую вакцину, от которой официально отказалась Украина. И когда это произойдет.

Когда "Спутник" прилетит в Европу?

Reuters пишет, что в Брюсселе прорабатываются переговоры с Россией по закупкам вакцины. Для этого необходимо представление от четырех стран ЕС.

Учитывая, что две страны Евросоюза - Венгрия и Словакия - уже закупили "Спутник", а несколько других - активно им интересуются, кворум для такого решения обеспечить явно можно.

Централизованные переговоры нужны, чтобы закупить более объемные дозы вакцины за счет общеевропейского бюджета (возможности отдельных стран здесь могут быть ограниченными). Сейчас ЕС уже имеет соглашения с шестью производителями, еще с двумя ведутся переговоры. К ним могут подключить и Россию.

При этом официально разрешены в Евросоюзе четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneka и Johnson&Johnson. Что же до "Спутника", то Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку от россиян еще в начале февраля. А 4 марта - запустило экспертизу российской вакцины.

"Исследования показывают, что "Спутник V" вызывает выработку антител и иммунных клеток, нацеленных на коронавирус SARS-CoV-2, и может помочь защитить от COVID-19", - объяснили в агентстве начало исследований. По их итогам препарат могут лицензировать в ЕС.

После того, как Reuters опубликовало информацию о выходе на переговоры с Москвой, журналисты обратились в Европейское агентство по лекарствам и поинтересовались, получит ли теперь "Спутник" регистрацию в Евросоюзе.

"Спутник - это хорошо разработанная вакцина, которая заслуживает общего интереса. Мы рады сотрудничать с компанией-производителем и посмотрим, сможем ли мы использовать ее в Европе, но мы должны проверить, соответствуют ли ожиданиям стандарты производства", - сказал в эфире Radio 24 глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

Он также предположил, что уже в мае российская вакцина получит рекомендации Евросоюза.

"Программа находится на стадии реализации, и в ближайшие недели мы увидим, сможем ли утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы дать согласие на "Спутник V". Вероятнее в мае", - уточнил чиновник.

О том, что Евросоюз намерен закупать российский препарат, заявил и глава ПАСЕ Хендрик Дамс. "Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - заявил он, встречаясь с главой Госдумы Вячеславом Володиным.

При этом на следующий день представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер сказал, что "на данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет". Хотя идут и другие сигналы. Так, издание Pais пишет, что Еврокомиссия 17 марта рассмотрит проект о признании справок о вакцинации "Спутником V" для стран ЕС, которые одобрили этот препарат.

В среду о "Спутнике" высказался еще один еврочиновник. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что ЕС изучает вопрос регистрации других вакцин. И "Спутник", по многим ощущениям, "хорошая вакцина". Но есть некоторые трудности сегодня с ее производством в ЕС.

"Поэтому мы видим много запросов создать такие возможности (для производства - Ред.) в Европе. Большинство мощностей заняты под то, чтобы произвести вакцины, которые уже утверждены... Но я думаю, мы должны, наверное, помочь России", - заявил Бретон.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что нужно ждать, пока Россия вакцинирует собственное население.

"Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", - говорила в середине февраля глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Впрочем, она не отметала закупок российской вакцины, но предупредила, что ЕС должен будет проинспектировать заводы производителя.

Впрочем, сейчас дело идет уже к тому, что инспекторам не нужно будет далеко ездить. На своих мощностях российскую вакцину хотят производить крупные страны ЕС.

Какие страны Европы начали или хотят применять "Спутник V"

В настоящее две страны Евросоюза уже выдали экстренные разрешения на применение "Спутника V", не дожидаясь одобрения регулятора ЕС. Это Венгрия и Словакия.

Первой в Евросоюзе заключила договор на поставки российской вакцины Венгрия. Об этом в Будапеште заявили еще в конце января. Там договорились, что Россия в три этапа поставит миллион доз: в первый месяц - 300 тысяч доз, во второй - 500 тысяч, в третий - 200 тысяч доз.

О поставке двух миллионов доз "Спутника" в феврале заявили и в Словакии. Правда, после этого разгорелся политический скандал с отставкой главы Минздрава, так что контракт оказался под угрозой срыва. Но тем не менее, вакцина уже в Братиславе, и ее используют.

Среди европейских стран, не являющимися членами Евросоюза, российскую вакцину применяют в Черногории и Сербии. Всего в мире 42 страны одобрили "Спутник V" и планируют его закупать (или уже получили).

Возвращаясь к Евросоюзу - там есть несколько заинтересованных в российской вакцине стран. Особенно они активизировались на фоне третьей волны коронавируса.

В марте о планах купить вакцину "Спутник V" заявили в Швеции. Ведутся переговоры о поставке 200 тысяч доз к июню.

С запросом о поставках к России обратилась администрация чешского президента. Правда, в правительстве этой страны отреагировали, что использовать вакцину смогут только после разрешения EMA.

Изучают документы о российской вакцине в Хорватии. Премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил, что Загреб может заказать партию препарата после проверки хорватским регулятором.

После того, как регулятор ЕС одобрит российскую вакцину "Спутник V", о готовности начать ее производство заявили в четырех европейских странах - Италии, Испании, Франции и Германии.

Об имеющихся договоренностях сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Это позволит начать активные поставки" Спутника V "в единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки", - заявили в РФПИ.

Заявления россиян подтверждаются в этих государствах.

В Испании инвесткомпания IberAtlantic сообщила, что ведет переговоры о производстве "Спутника V" с фармкомпанией Zendal. А в Италии соглашение о производстве вакцины подписали с швейцарской компанией Adienne Pharma & Biotech. Она намерена производить вакцину на двух заводах - в Ломбардии и в центральной Италии.

Производство запланировано на июнь 2021 года (как мы помним, EMA прогнозировала сертификацию "Спутника" в мае).

Кстати, массово вакцинируются от "короны" на территории государства Сан-Марино, которое со всех сторон окружено Италией. Что звучит как весомый аргумент в пользу "Спутника" в дискуссиях среди итальянских политиков.

Немецкие чиновники, отвечающие за вакцинацию, тоже хвалят "Спутник". А канцлер Ангела Меркель заявила, что есть возможность производить российскую вакцину в Германии, как только ее одобрят в EMA. Более того, глава Германии заявила, что немецкий профильный институт поможет в сертификации препарата.

В СМИ Германии уже выходят обложки, где обсуждается "пришествие" Спутника - на фоне остановки вакцинации "АстраЗенекой". Там приводится мнение премьера земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, который говорит: "Я бы привился им в любое время".

То есть, похоже, что российская вакцина, которую Украина отказалась покупать даже в случае сертификации ВОЗ, максимально приблизилась к выходу на рынок Евросоюза.

И, как видим, по заявлениям о производстве вакцины, ЕС может пойти тем же путем, который предлагался Украине - производить препарат у себя, создавая рабочие места и покрывая потребности за счет собственного производства.

Впрочем, не исключено, что в последний момент вмешается политическая целесообразность, и "Спутник" не допустят на рынок ЕС. Но пока тенденция обратная.