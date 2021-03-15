В Одессе и Львове учащихся 5-11 классов школ из-за ухудшения эпидемиологической ситуации переводят на дистанционное обучение.

О том, что ученики во Львове перейдут на дистанционку с 16 марта, заявил мэр города Андрей Садовой.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в "красную зону", мы уже сегодня делаем первый шаг: с завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно", - цитирует Садового "Львовский портал".

В Одессе городские власти приняли аналогичное решение. В школах оставят только учеников 1-4 классов.

"Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особенного распоряжения, а ученики 1-4 классов продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемиологических мер", - сказала замдиректора местного департамента образования и науки Столбовая.

Также одесским школам рекомендуется уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта.

Напомним, в Киевской области часть школ раньше срока ушла на каникулы из-за коронавируса и ОРВИ.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Львовская область приблизилась к "красной" зоне карантина.