Сегодня во всем мире отмечают День счастья. Этот международный праздник достаточно молодой, в этом году мы будем праздновать его в восьмой раз. Он не является официальным выходным, несмотря на то, что по счастливому стечению обстоятельств выпал на субботу.

Со времен Аристотеля, которого считают первым исследователем счастья, этому состоянию человека давались самые различные определения. Так, античный мыслитель считал, что к счастью ведет добродетель. Википедия трактует счастье, как состояние наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, человеческое призвание, ощущение полноты и осмысленности жизни.

Для каждого суть счастья - нечто личное. А чтобы почувствовать себя немного счастливее, есть несколько рекомендаций: старайтесь чаще обниматься и целоваться, думать о людях, с которыми вам легко и приятно, танцуйте под любимую музыку, от души смейтесь и улыбайтесь (гипотеза о лицевой обратной связи никто не отменял).

Еще можно завести тетрадку и записывать в нее 3 вещи, которые принесли вам сегодня удовольствие. Кого-то делает счастливым здоровый сон, другого - прогулки на свежем воздухе, путешествия, спорт, хобби, домашние любимцы, помощь нуждающимся. Главное найти то, что приносит счастье именно вам и становиться счастливым каждый день, не дожидаясь удачного случая.

День счастья отмечают практически в каждой стране мира, но активнее всего - в сети, когда просто присылают знакомым картинки с пожеланиями всего самого наилучшего.

Картинки с днем счастья

Оставайтесь счастливыми каждый день. Живите в мире и благополучии!

Желаю в жизни долгожданного, теплого, приятного, желанного, нежного, необъятного и нескончаемого счастья.





Желаю находить счастье, которое скрывается в мелочах. В случайной встрече, солнечном дне и улыбке, радостных мгновениях и сладких снах, ароматном кофе и добром слове, вечерних огнях и нежных поцелуях!

С днем счастья всех я поздравляю,

И хочу от всего сердца пожелать

Счастья самого большого,

Чтобы в мире равного было не сыскать.

За счастьем каждый Божий день спешим,

Все силы отдаем, приблизиться к нему готовы,

А счастье уже в том, что мы живем

И наши близкие - рядом и здоровы!

Счастье так похоже на бабочку. Чем усерднее стараешься его поймать, тем больше оно от тебя ускользает. Но стоит только отвлечься на другие вещи и остановиться - оно тихонько само сядет к вам на плечо.

Большое счастье - жить здоровым!

Зажмурившись от солнца улыбаться,

Чтобы тепло его в себя вместить

И близким всем раздать стараться…

Желаю вам всего-всего в дорогу,

Ведь суть у счастья главная одна:

Когда счастливыми мы делаем другого -

Мы радуем самих себя.

Дорожите счастьем, дорожите!

Радуйтесь рассветам, близких берегите,

Замечайте радуги и блеск в глазах

Это все для вас, для вас, для вас!

Нежно счастье я возьму в ладони,

К сердцу бережно прижму,

Загадаю, чтоб сбылись желания

У всех тех, кого так искренне люблю!

Вашу жизнь пусть наполняют

Лишь красивые мгновенья

Дорожите каждым чудным мигом,

Сил, добра вам и терпения!

Желаю счастье в своей жизни повстречать. Пусть оно подарит радость и веселье, смех, улыбки, настроение. Много удачи и любви, ослепительный успех и море доброты!

К счастью каждый из нас стремится, ведь оно как воздух или вода.

Пусть стороною обходят ненастья, будьте счастливыми всегда!

Друзья, от всего сердца желаю вам настоящего счастья - замечать цвет неба, звезды и луну на небе, верить в мечту и все хорошее, уметь видеть красоту этого мира!

Пусть каждый день будет сказочным! Поздравляю с Днем счастья!

Желаю навсегда оказаться в его плену, любить и получать взаимность ежедневно!

Пусть все желанья будут светлыми,

Все мысли - только о хорошем,

Ведь счастье это не одно событие,

Это когда в душе гармония, и ничего не гложет.