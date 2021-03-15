С начала эпидемии Covid-19 в Украине коронавирусом заразились 171 народный депутат Верховной Рады. Это около 40,5% от нынешней численности народных избранников (422).

Об этом во время брифинга рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Ситуация ухудшается. Я даже смотрю по количеству заболевших депутатов - количество увеличивается, потому что они работают в регионах, с избирателями. По состоянию на сегодня, переболело или болеет 171 Народный депутат Украины и более 300 человек болеет в аппарате", - сказал он.

В то же время, по его словам, парламент пока не планирует закрываться на карантин.

Напомним, в пятницу Рада заслушает доклад Авакова о вакцинации сотрудников МВД от коронавируса.

Также мы писали, что за минувшие сутки в украинской армии коронавирусом заразились более 90 бойцов.