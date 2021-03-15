С начала эпидемии в Украине 40% народных депутатов заболели ковидом - Разумков
С начала эпидемии Covid-19 в Украине коронавирусом заразились 171 народный депутат Верховной Рады. Это около 40,5% от нынешней численности народных избранников (422).
Об этом во время брифинга рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Ситуация ухудшается. Я даже смотрю по количеству заболевших депутатов - количество увеличивается, потому что они работают в регионах, с избирателями. По состоянию на сегодня, переболело или болеет 171 Народный депутат Украины и более 300 человек болеет в аппарате", - сказал он.
В то же время, по его словам, парламент пока не планирует закрываться на карантин.
Напомним, в пятницу Рада заслушает доклад Авакова о вакцинации сотрудников МВД от коронавируса.
Также мы писали, что за минувшие сутки в украинской армии коронавирусом заразились более 90 бойцов.