Парламентские журналисты обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с коллективным письмом с просьбой открыть кулуары парламента для журналистов.

Текст письма в Facebook опубликовал журналист "Страны" Денис Рафальский.

Журналистов не пускают в кулуары Рады уже год, Разумков ввел такое ограничение под предлогом эпидемии.

"В пустых кулуарах зацарили тишь да гладь да Божья благодать, нарушаемые, впрочем, регулярно фотосессиям народных избранниц и пресс-секретарей фракции "Слуги народа". Не идет ни в какое сравнение с прежним вавилонским столпотворением, конечно", - написал Рафальский.

Журналисты просят отменить ограничения, поскольку ситуация с коронавирусом улучшилась. 60 человек подписали письмо, которое вручили Разумкову на брифинге 15 марта.

"Вашего спасибо мало. Откройте кулуары и комитеты. А фотосессии партийных красавиц можно проводить до или после рабочего дня Рады", - сообщил Денис Рафальский.

"Страна" публикует текст письма:

"Председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д.А. Уважаемый Дмитрий Александрович! Обращаются к Вам те, кого принято называть четвертой властью, то есть представители ведущих информационных агентств, телерадиокомпаний, онлайн-изданий, аккредитованных в Верховной Раде.

Почти год назад, 12 марта 2020 года, Вы подписали распоряжение, запрещающее доступ журналистов в кулуары второго этажа Верховной Рады и в помещения комитетов парламента для предотвращения распространения Covid-19. В то же время Кабинет министров в течение года просматривал карантин в сторону ослабления. В частности, в Киеве согласно постановлению Кабинета министров и решениям государственной и городской комиссий ТЭБ и ЧС с конца весны до осени 2020 года действовал зеленый уровень эпидемической опасности, который предусматривал минимальные ограничения. К тому же, по информации Министерства здравоохранения, по состоянию на конец января 2021 года свободны были около 70% коек в COVID-больницах, что более чем вдвое превышает показатель осени 2020 года.

Кроме этого, 17 февраля Кабинет министров одобрил проект постановления согласно которому, на подавляющем большинстве территории Украины и, в частности, в городе Киев вводится желтая зона эпидемической опасности, предусматривающая смягчение карантина. Поэтому, по нашему мнению, распространение Covid-19, которым, как известно, обосновывалось принятие распоряжения от 12 марта 2020 года, снизился и, соответственно, в таких жестких ограничениях больше нет необходимости.

Мы прилагаем все усилия для объективного и беспристрастного освещения деятельности Верховной Рады, но решение о закрытии кулуаров и создания "резервации" существенно осложнило выполнение нами редакционных заданий, поскольку мы можем контактировать только с теми народными депутатами, которых в качестве спикеров выбирают пресс-службы фракций или которые сами изъявляют интерес в общении со СМИ. Это лишает нас возможности получать полную информацию о деятельности Верховной Рады и исчерпывающе информировать о ней общество.

В связи с этим просим Вас снять ограничения на доступ представителей СМИ в кулуары Верховной Рады второго этажа, в ложу прессы на третьем этаже, а также разрешить нам присутствовать на заседаниях комитетов".

Напомним, после того как в марте 2020 года журналистов запретили пускать в кулуары Рады, им позволяли присутствие исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания по улице Грушевского, 5.

Также мы писали о том, что в августе Разумков рассказал, что вопрос о том, когда журналистов пустят в кулуары украинского парламента, находится на паузе.