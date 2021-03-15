Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способы пережить постковидный синдром.

Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко в YouTube.

По его словам, таблеток, которые восстановят организм после коронавируса, не существует, поэтому этот процесс может занять месяцы или даже годы. Но переболевший может ускорить восстановление.

"Восстановление — это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого "все пропало, все пропало", — рассказал Комаровский.

Как пояснил врач, по телевизору перестали показывать позитивные сюжеты: вместо этого журналисты выводят в эфир ролики, герои которых — "ребята с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду". Комаровский предложил телеканалам хотя бы дозировано создавать людям положительные эмоции.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как определил, что заболел коронавирусом.

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