В Евросоюзе запросили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Теперь возможность приобретения препарата рассматривает соответствующее ведомство.

Об этом со ссылкой на главу ПАСЕ Хендрика Дамса пишет "РИА Новости".

Дамс 15 марта встретился в Москве с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Володин заявил, что правильно было бы обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.

Дамс сообщил, что вакцину "Спутник V" запросили в Европейском союзе.

"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - сказал глава ПАСЕ.

Напомним, недавно Reuters сообщило, что Евросоюз планирует начать переговоры по закупке российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что глава немецкой комиссии по вакцинации назвал "Спутник V" очень хорошим препаратом.