На данный момент в больницах Черкасс на стационаре лечатся почти 80 пациентов с Covid-19. Ввиду ухудшения ситуации с эпидемией в городе развернут временный госпиталь на базе роддома.

Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко в своем Facebook.

"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных Covid-19, который создан на базе родильного дома в юго-западном районе", - сказал Бондаренко, добавив, что решение принято из-за роста заболеваемости в городе.

На данный момент в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в третьей больнице - 39.

Напомним, на сегодня в Украине в больницах для пациентов с коронавирусом задействовано наибольшее с начала пандемии количество аппаратов ИВЛ. Кроме того, в больницах страны занята почти половина коек интенсивной терапии для больных с Covid-19.

Ранее мы писали, что Черкасская область вместе с Киевом и еще девятью регионами Украины находятся в "оранжевой" зоне адаптивного карантина.