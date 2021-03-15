В Австрии, где недавно обнаружили новую опасную мутацию коронавируса, начинается третья волна Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер, сообщает OE 24.

"Мы находимся в начале третьей волны и должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Тогда мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Прошлая осень не должна повториться", - заявил он.

По словам Аншобера, новые требования безопасности, в связи с коронавирусом, в том числе ограничения на поездки между частями страны, показали свою эффективность. В частности, в тех землях Австрии, где их целенаправленно вводили, улучшилась эпидемиологическая ситуация. Однако, как добавил министр, сейчас необходимо учитывать любые риски.

Напомним, в начале февраля в Польше заявили, что в европейских странах началась третья волна эпидемии коронавируса.

Также сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии Covid-19.