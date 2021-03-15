После получения одобрения регулятора ЕС производство российской вакцины "Спутник V" возможно в четырех странах - Италии, Испании, Франции и Германии.

Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций, передает "Интерфакс".

"Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт для таких переговоров. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства" Спутник V ", - заявили в фонде.

В сообщении также говорится о переговорах, которые ведутся еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС.

"Это позволит начать активные поставки" Спутника V "в единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)", - заявили в РФПИ.

Также в РФПИ "готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V", отмечается в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Швеции хотят закупить российский "Спутник V".

Также мы сообщали, что в Кремле заявили о подготовке США при поддержке Сороса кампании по дискредитации "Спутника V".