Церковь не может благословить однополые союзы, которые заключают представители сексуальных меньшинств, поскольку Бог "не может благословлять грех".

Об этом заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение, передает ТАСС.

"В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар", - сообщается в распространенном документе. "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" отрицательный", - говорится в разъяснении.

Напомним, в октябре прошлого года в документальном фильме "Франциск" Папа Римский высказался в поддержку существования однополых семей. По его мнению, регулироваться такие браки должны отдельным законом о гражданских союзах.

Однако позже Ватикан открестился от поддержки однополых браков. Там заявили, что слова понтифика были вырваны из контекста и не свидетельствуют об изменении церковной доктрины.