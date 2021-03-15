В аннексированном Крыму хотят отсудить у Киева за водную блокаду до 7,5 годовых бюджетов Украины
Сумма иска, который власти аннексированного Крыма собираются подать против Украины из-за водной блокады, составит 10-20 трлн рублей (136,75 - 273,5 млрд долларов - Ред.).
Об этом со ссылкой на первого зампреда Госсовета Крыма Ефима Фикса пишет ТАСС.
По его словам, мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде Крыма планируют провести на следующей неделе.
"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - сказал Фикс.
Отметим, что доходная часть бюджета Украины в 2021 году составляет около 37 миллиардов долларов. Таким образом запрашиваемая сумма равна 3,7-7,4 бюджетам страны.
Напомним, Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы в Крым не поступала вода .
Также мы писали о том, что в Крыму назвали идею Украины достроить дамбу "очередной глупостью".