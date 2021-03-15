Власти Израиля приняли решение возобновить авиаперевозки со всеми странами мира, которое было временно приостановлено из-за новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает местный портал newsru.co.il в понедельник, 15 марта.

Данное решение вступает в силу во вторник, 16 марта, однако квоты на количество прибывающих в страну остаются в силе.

Согласно квоте, в страну могут прибывать не более трех тысяч человек в день. При этом министр транспорта сможет отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост новых случаев коронавируса или распространение опасных штаммов.

Кроме того днем ранее Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, которые хотят вернуться в страну, чтобы поучаствовать в предстоящих парламентских выборах.

По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.

Ранее мы рассказывали, что Израиль разрабатывает механизмы, которые позволят туристам приезжать в страну для вакцинации от коронавируса.

Также рассказывали, что Украина и Израиль могут договориться о путешествиях по паспортам вакцинации.