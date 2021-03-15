В Москве у входа в редакцию "Новой газеты" распылено неизвестное химическое вещество, после которого в помещениях СМИ сохраняется стойких химический запах.

Об этом сообщает "Новая газета"

"Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция "Новой газеты", расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект)", - говорится в сообщении.

Сотрудники СМИ сравнивают обстоятельства этой "химатаки" с похожим случаем, который произошел с журналисткой "Новой газеты" в 2017.

"По мнению наших сотрудников, изучавших обстоятельства нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной, запахи очень похожи", - пишет Новая газета.





"в рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа", - описывала в 2017 году Латынина запах, который появился в авто и в доме.

"Новая газета" отмечает, что это не первая подобная акция.

"В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию редакции "Новой" три клетки с овцами, одетыми в жилетки "Пресса". За несколько дней до этого к зданию редакции неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, после этого там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции", - вспоминают в редакции.

На месте работают спасатели, медики, газовая служба.

Напомним, дом отравленного в Солсбери Скрипаля хотят выставить на продажу

Ранее "Страна" писала, как сидит Алексей Навальный и чем закончилась история с его отравлением