Нардеп от "Слуги народа" Марина Никитина попала в Единый реестр коррупционеров из-за того, что трудоустроила мужа своим помощником.

"Совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов", - так в реестре описан состав коррупционного правонарушения Никитиной.

Нардеп была привлечена к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения по ч. 2 ст. 172-7 КУАП "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

Печерский суд Киева признал, что Никитина допустила реальный конфликт интересов после того, как подписала прошение на имя первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады по вопросу принятия ее мужа, Александра Никитина, на должность помощника-консультанта. "Слуге народа" назначено административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

Напомним, муж Никитиной должен был исполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года, а его месячная заработная плата должна была составлять 17 тысяч гривен.

Также "Страна" разбиралась в том, кого берут на работу нардепы от "Слуги народа".

Кроме того, на днях выяснилось, что в реестр коррупционеров попал нардеп от "Слуги" народа Никита Потураев, который забыл указать в декларации новый автомобиль.