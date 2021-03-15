Швеция может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже в июне.

Об этом изданию Aftonbladet сообщил шведский координатор кампании по вакцинации Ричард Бергстрем.

"Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получит эту вакцину. Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93%", - заявил он.

По словам Бергстрема, российская вакцина может стать дополнением к плану вакцинации в Швеции. Он добавил, что уже вел переговоры касательно использования "Спутника V". На данный момент неизвестно, будет ли заключаться комплексное соглашение Евросоюза с Россией, или о поставках препарата будут договариваться на уровне отдельных государств.

Ранее мы писали, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V". Для начала процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

В свою очередь в Кремле заявили, что США при поддержке "Фонда Сороса" готовят кампанию по дискредитации российской вакцины в странах Европы.