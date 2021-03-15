На сегодня в Украине в больницах для пациентов с коронавирусом задействовано наибольшее с начала пандемии количество аппаратов ИВЛ. Кроме того, в больницах страны занята почти половина коек интенсивной терапии для больных с Covid-19.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщает пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Зеленского сообщил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными Covid-19.

"Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2 212 из 4 694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1 072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине", - сказано в сообщении.

Премьер считает, что озвученные факты подтверждают негативную динамику и сложный ход заболеваемости.

Кроме того, по информации Шмыгаля, в Ивано-Франковской области после внесения региона в "красную" зону произошла стабилизация ситуации. Однако пока что область все еще остается в числе лидеров по количеству активных больных - там их 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600. По его словам, среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных Covid-19.

Напомним, за прошлые сутки количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 792 человека.

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