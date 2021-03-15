Тернопольский городской совет не намерен отменять свое решение о присвоении городскому стадиону имени командира УПА Романа Шухевича.

Об этом изданию "Украинские новости" сообщила пресс-служба ведомства.

"Нет, не будет (отменять свое решение)", - сказали представители горсовета.

Сотрудники городской администрации также напомнили, что возле стадиона, названного в честь Шухевича, находится и одноименная улица, "названная еще депутатами первого демократического созыва".

Напомним, 5 марта в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

В свою очередь посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя и потребовал немедленной его отмены.

Вскоре в Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление Израиля по поводу присвоения Тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, заявив, что "дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

На фоне этого мэрия польского города Замостье заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем, а Институт нацпамяти Польши выразил протест из-за присвоения стадиону имени Шухевича. "Страна" подробно разбиралась в этом конфликте.