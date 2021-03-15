Уже на этой неделе в Украине вступит в силу новый закон, который ужесточит наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом. Теперь это станет не просто отягчающим обстоятельством, а отдельной статьей в Уголовном кодексе.

Об этом во время брифинга рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Согласно новому закону, если ДТП совершил пьяный водитель, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, то ему грозит от трех лет тюрьмы и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

В случае тяжких телесных повреждений - от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав.

Если ДТП привело к смерти потерпевшего, то водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет. Если погибли несколько человек - от 7 до 12 лет тюрьмы и от лишение прав на срок от 7 до 12 лет.

Также виновники пьяных ДТП с жертвами больше не смогут смягчить наказание в связи с раскаянием, примирением и взятием на поруки. Также не будут применяться условно-досрочное освобождение, освобождение с испытательным сроком, замена части наказания более мягким, амнистия и помилование.

Напомним, 12 марта президент Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяную езду и превышение скорости.

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