Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внедрении электронного документооборота в уголовном процессе. По мнению главы государства, принятие проекта закона позволит отказаться от многостраничных бумажных томов уголовный производств.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Законопроект №5246 предусматривает внесение в Уголовный процессуальный кодекс Украины изменений касаемо внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Между участниками уголовного процесса предлагается наладить электронную систему взаимодействия. В случае принятия документа правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", - заявил Владимир Зеленский.

Проект закона направлен на то, чтобы снизить уровень бюрократии, упростить и ускорить подготовку и обработку документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и иметь возможность знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. Одновременно суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, в конце февраля Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии.

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