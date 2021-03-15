В Одессе нашли мертвым 26-летнего парня, который ушел в катакомбы и пропал. Его искали более недели. Тело пропавшего одессита находилось на территории села Нерубайское. В воскресенье, 14 марта, его обнаружил местный житель в четырехметровом колодце на расстоянии около полукилометра от входа в штольню.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" cо ссылкой на источники в местной полиции.

На теле погибшего следов насильственной смерти не выявлено. Тело подняли из колодца с помощью тросов. По данным правоохранителей, парень спустился в катакомбы еще 5 марта. До ухода под землю он написал своей девушке сообщение о том, что может не вернуться из подземелья. Родственники начали поиски уже на следующий день.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее "Страна" писала о том, что в одесских катакомбах под бульваром Жванецкого нашли скелет с бульбулятором.

Также мы сообщали, что в катакомбах под Одессой пропали четыре человека, которые должны были выйти еще утром.