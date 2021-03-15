В Житомире вандал повредил памятник Героям Небесной Сотни. Правонарушение зафиксировано камерами видеонаблюдения, полиция просит помощи в поисках преступника.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

"15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении памятного знака на площади Королева. Установленные видеокамеры зафиксировали молодого человека, который подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Сейчас полицейские устанавливают личность вандала и одновременно просят житомирян, которые узнали парня, проинформировать об этом", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось выяснить точное время преступления - оно было совершено в воскресенье, 14 марта, в 08:59. Также на кадрах с камер можно увидеть лицо вандала.

Видео: YouTube/ Нацполиция

В свою очередь председатель Житомирского облсовета Владимир Федоренко заявил, что преступление является "актом надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности".

"Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память. То, что произошло ночью, недопустимый факт не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения нравственности. Даже трудно представить бесчестность данного поступка. Революция Достоинства - переломный момент нашей истории. Памятник Героям Небесной Сотни это место памяти о достоинстве и самопожертвование. Убежден, что за этот поступок каждый причастный должен нести высочайшую ответственность. Ход дела буду держать на личном контроле", - написал чиновник в Facebook.

Федоренко добавил, что уже направил заявление руководителю Нацполиции в регионе и начальнику управления СБУ в Житомирской области касательно этого акта вандализма.

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел чья рука поднялась на национальный символ", - пишет глава облсовета.

Напомним, недавно в немецком Мюнхене вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры. Посол Украины в Германии назвал виновных "отвратительными подонками" и заявил, что "уважаемые немецкие историки" занимаются "демонизацией" образа украинского националиста.

Также мы писали о том, как за четыре дня до 207-летия со дня рождения украинского классика Тараса Шевченко вандалы обезглавили его памятник в селе Ивано-Франковской области.