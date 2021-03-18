По плану в ночь с 27 на 28 марта Украина должна переходить на летнее время. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

В это же время Рада приняла в первом чтении законопроект, которым отменяются такие сезонные мероприятия. И вчера комитет по экономике рекомендовал документ на второе чтение.

Если его примут, Украина останется жить по зимнему времени и синхронизирует свои часы с Евросоюзом. Но далеко не факт, что это произойдет в этом году, так как сейчас Рада занимается голосованием за поправки к земельным законам (и это еще займет недели три). Да и вообще пошли слухи, что пленарные заседания могут перенести из-за объявленного Кличко локдауна в Киеве.

"Страна" разбиралась, на каком времени остановится Украина.

Как в Раде хотят отменить перевод часов

3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене сезонного перевода часов. Его автор - вице-спикер Руслан Стефанчук, представляющий "Слугу народа".

В документе не записано, на каком времени останется жить Украина - на зимнем (как сейчас) или на летнем (на которое переходим 28 марта).

Но, как объяснял Стефанчук, он хочет, чтобы Украина жила по зимнему времени. Таким образом, утверждает политик, удастся "обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины".

Однако, если власть решит навсегда остаться на зимнем времени, у Донбасса и Крыма на протяжении всего года не будут совпадать часы с остальной частью Украины. Там, напомним, сейчас живут по московскому времени. А Россия не переводит часы с 2011 года.

Зато Украина в теплое время года будет на одном времени с Евросоюзом, где на данный момент стрелки отстают от Украины на час. И когда их переведут вперед, а Украина этого не сделает - время в Киеве и европейских столицах уравняется.

При этом, если бы Киев перешел на летнее время и закрепил его на всей территории, круглый год в Киеве, на Донбассе и в Крыму было бы одно время. И тогда заявление Стефанчука о "защите территориальной целостности" обрело бы хоть какой-то смысл.

Когда отменят перевод стрелок?

Итак, документ рекомендовали на второе чтение. И теперь его, по идее, можно голосовать. Но смогут ли принять закон до 28 марта - даты, когда переводят стрелки?

Первый ограничитель заложен в сам текст законопроекта. Там записано, что он вступает в силу через три месяца после принятия. То есть, даже если власти успеют проголосовать в целом до 28 марта, нынешний перевод часов все равно состояться должен.

Но, в принципе, убрать этот момент можно прямо перед голосованием, внеся поправку.

А вот вторая проблема решается сложнее. Рада сейчас заблокирована принятием двух земельных законопроектов, которые вызвали широкую полемику. Подано более трех тысяч правок. То есть, как и прошлой весной было с законом о продаже земли - рассмотрение затянется на длительный срок.

Это значит, что законопроект по времени почти со стопроцентной гарантией принять до 28 марта не успеют. Таким образом, стрелки переводить в следующее воскресенье все-таки придется.

И, если законопроект Стефанчука примут позже, то изменения произойдут лишь через год - на этапе очередного перехода на летнее время. Которого в этом случае уже не будет.

Но это если власть не решит пойти другим путем.

Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала "Стране", что вопрос отмены перехода на летнее время могут решить проще - постановлением Кабмина.

"Этот вопрос можно решить постановлением Кабмина, они это каждый раз принимают, как решение правительства. Соответственно, Кабмин может принять решение не переводить стрелки часов в этом году. Поддержка такой концепции есть. Очевидно, такой вариант могут выбрать как план Б. Действительно, несмотря на то что комитет рекомендовал ко второму чтению, мы не успеваем на этой неделе проголосовать, так как Рада заблокирована", — заявила Кравчук.

В этом случае перехода на летнее время не произойдет уже в нынешнем году.

Главные проблемы после отмены летнего времени

Хотя вся Украина живет в одном часовом поясе, в реальности разница в восходе и заходе солнца между восточной и западной частью составляет около часа. На Донбассе солнце садится на час раньше, чем в Закарпатье и почти одновременно с Москвой.

То есть после отмены летнего времени больше всего неудобств будет в восточных регионах. Там солнце летом будет всходить в 3:20, а садиться в 19:30.

Для сравнения в западных областях восход будет около 4:30, а закат – после 20:30.

То есть солнце на востоке поднимется за 5 часов до начала рабочего дня, а спустя полтора часа после его окончания - на улице уже будет темно.

Очевидно, что люди на востоке страны получат меньше светового дня, чем на западе. И будут больше тратить электроэнергию.

В Раде задумались над неудобством ранних восходов и закатов и заявили, что планируют разрешить Украине жить по разным рабочим графикам. Органам местного самоуправления хотят дать возможность по своему усмотрению "сдвигать" начало и окончание рабочего дня. Об этом заявил вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины", - сказал вице-спикер.

Но пока это выглядит как "костыли" к законопроекту, который, видимо, пишется не ради удобства украинцев, а в силу "геополитического выбора" в пользу Европы. Где, кстати, перевод стрелок никто не отменяет.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что инновация вызовет лишь рост потребления электричества, что выгодно его производителям, так как люди и организации будут больше платить им денег.

"Единственная цель этого — увеличение потребления электроэнергии, несмотря на разговоры об энергоэффективности.

Отмена летнего времени, которая в летний период будет погружать страну в ночь на час раньше, и, соответственно, увеличит расходы государства и населения на бытовое и наружное освещение, это важный вопрос?

Кто-то считал, сколько стоит этот один дополнительный час освещения страны: в населённых пунктах и на трассах, в квартирах и домовладениях?

Но такое решение "слуги" принимают без широкого обсуждения. Людей никто даже не подумал спросить: хотят ли они этого? Это всё, что надо знать о так называемом "народовластии" от Зеленского.

А стих Чуковского после того, как Зеленский украдёт у страны целый час солнца в летний день, заиграет новыми красками:

"Горе! Горе! Крокодил

Солнце в небе проглотил!".