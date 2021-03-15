Министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда Черниговскую область. При этом Киев пока не пополнил ряды "красных" регионов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в понедельник, 15 марта.

В "красной" зоне по-прежнему остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области вошли в "оранжевую" зону.

Остальные регионы пока находятся в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

Кроме того, по данным медицинского ведомства, в десяти регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано-Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.

Напомним, тем временем в Украине уже второй день подряд наблюдается падение новых случаев коронавируса. За минувшие сутки болезнь подхватили почти 7 000 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львовская область может скоро попасть в "красную" зону из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.