Партия "Слуга народа" исключила попавшего под американские санкции нардепа Александра Дубинского из своего состава.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - сказано в сообщении.

В партии заявили, что конференция киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов прошла 14 марта. На ней новым ее руководителем избрали народного депутата Андрея Мотовиловца.

"В то же время 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации. Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин", - сказано в сообщении.

В партии считают, что такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава. Кроме этого, заявляется, что действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию.

"Документ также доводит до сведения Александра Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии", - сообщили в "Слуге народа".

Напомним, Дубинский обвинил руководство "Слуг народа" в мошенничестве и аферах.

Также мы писали о том, что 1 февраля нардепа Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в связи с американскими санкциями против него.