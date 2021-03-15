В сети активно набирает обороты скандал связанный с киевской девочкой Милой Маханец. Восьмилетний ребенок в своем Instagram публикует фото в ярком макияже и делится подробностями личной жизни со своим парнем - 13-летним Пашей.

На фотографиях дети целуются, совершают гигиенические процедуры и спят вместе. Подборку постов с соответствующим содержанием опубликовала юрист Анна Маляр.

“Это - срежиссированный родителями, публичный "роман" 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика. У девочки миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги”, - рассуждает Маляр.

Юрист не спешит с оценками контента, отмечая, что выводы должна сделать экспертиза, до которой, возможно, дело не дойдет:

“Конечно, без экспертизы в рамках уголовного производства, эти фото не будем называть развращением, которое совершают родители по отношению к детям, потому что без экспертизы - это лишь частное мнение. В то же время, до экспертизы может и не дойти, ведь коррупция не пропускает к уголовной ответственности людей с деньгами.



Поэтому я скажу о другом. Прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают.

Во-вторых, те, кто на этом зарабатывает, просто поймите, что вы это все сеете туда, где сами живете. Вам не удастся обойти этих плодов. Потому вы и ваши дети будут жить, учиться, создавать семью в той среде, в которой вы вот так сорите своим "педофильным искусством" — пишет Маляр

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук уверен, что в ситуации должны разбираться специалисты, ведь происходящее может стать источников вдохновения для маньяков.

"Как по мне, эта история требует немедленного вмешательства Национальной полиции, органов государственной опеки, детского омбудсмена и общественности. Девочку на фото зовут Мила Маханец, она живет в нашем Киеве, ей 8 лет и она с подачи своей больной на всю голову мамы Дарьи - блоггер, лайкар, фотомодель. Миле создали медийный образ сексуальных отношений с Пашей которому всего 13 лет. Вдумайтесь ей 8 а ему 13! Вся эта раскрутка в соцсетях Милы и Паши очень, очень близка к детской порнографии и является питательной почвой которая как мед притягивает и стимулирует к действиям педофилов.

Насмотрится какой-то извращенец таких фоточок и идет искать жертву похожую на Милу... Я уже молчу о психологических сдвигах, которые сейчас происходят в неокрепших головках самой Милы и ее френда Паши. а потом спрашивают откуда у детей суицидальные настроения... Повторюсь, что государство должно вмешаться, защитить украинских детей, должен быть рассмотрен вопрос о лишении родительских прав Дарьи Маханец! Репост! Защитим украинских детей вместе!", - пишет Мосийчук

Сейчас за отношениями 8-летней Милы Маханец и ее парня в Insagram следят 482 тысячи человек.

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