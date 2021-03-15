Во время совещания с членами российского правительства президент РФ Владимир Путин поймал карандаш, который чуть не укатился со стола. Этому событию журналист Павел Зарубин уделил несколько секунд в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками "Путин бросил ручку". А вот реальные кадры как он поймал улетевший было со стола карандаш", - сказал Зарубин.

Отметим, что взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями нередко попадают в поле внимания журналистов. Например, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам летом прошлого года Путин, нервничая, швырнул ручку на стол. Федеральный канал "Россия 1" посвятил этому отдельный сюжет.

Напомним, недавно глава российского государства позволил себе пошутить о дворце в Ленинградской области, заявив, что "переписывать" объект ему не нужно.

Также мы писали о том, как президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай покатались на лыжах с Путиным в Сочи.