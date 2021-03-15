Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Украину с рабочим визитом на этой неделе. Не исключено, что он выступит в Верховной Раде. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, 15 марта.

"В четверг в Украине будет президент Литовской республики. Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента", - сообщил Разумков.

По его словам, представители депутатских фракций и групп и поддержали такую ​​инициативу.

"Поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках Балтик+ и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем", - добавил глава Рады.

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