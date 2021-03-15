В полиции Херсонской области рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое.

Об этом сообщили во время брифинга полиции, передает корреспондент "Страны".

Как говорят правоохранители, задержан ранее судимый 62-летний житель села, который жил на одной улице с семьей девочки. В основу подозрения легли показания свидетелей и результаты экспертизы. Мужчина оказался в числе подозреваемых, у которых отобрали биологические образцы. Проверяли знакомых семьи, всего их было шесть. Он жил один и был другом отца девочки.

14 марта полиция получила результаты двух экспертиз, которые и дали основания задержать 62-летнего жителя села. Следы его ДНК были обнаружены на мешке с телом убитой. Когда к подозреваемому пришли домой, то обнаружили, что он перерезал себе вены. Ему оказали медицинскую помощь и в тот же день в суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Информацию о месте убийства и его подробностях в полиции пока не разглашают в интересах следствия. Однако экспертиза показала, что девочка была удушена руками, а на ее одежде обнаружили следы похожие на сперму.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям за хулиганство и за нанесение тяжких телесных повреждений и повреждений средней степени. Освободился в 2005 году.

В полиции также рассказали, что ранее жители села жаловались на то, что подозреваемый пристает к детям на улице

Напомним, девочка была найдена полицейскими и волонтерами спустя четверо суток после исчезновения, 11 марта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.

Подозреваемого в убийстве задержали в воскресенье, 14 марта. Он попытался вскрыть себе вены.

Ранее одна из волонтеров рассказала, что предполагаемый убийца ранее сидел за изнасилование.