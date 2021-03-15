Сегодня, 15 марта, продолжит свою работу международный медиапроект "Люди", в котором участники обсудят новости недели в Украине и мире.

Традиционно участниками программы будут Сева Новгородцев - легендарный радио и телеведущий, Светлана Крюкова - писатель и заместитель главного редактора издания "Страна", Юрий Молчанов - телепродюсер, культуролог, Олег Карамазов - рок-музыкант.

С оценкой происходящего в мире и Украине выступит Игорь Гужва - главный редактор издания "Страна". Впервые в программе примет участие известный предприниматель и продюсер Александр Меламуд.

Главной темой сегодняшней программы станет работа и действия СНБО Украины, повлекшие за собой серьезные изменения в политическом ландшафте страны.

Увидеть программу можно будет в прямом эфире на канале "Перший Незалежний" в 13:15 по киевскому времени, на YouTube-канале проекта "Люди мира" и впервые, с сегодняшнего дня, еще и на YouTube-канале "Страны".

Напомним, 16 февраля изданию "Страна" исполнилось пять лет. За это время, несмотря на давление со стороны власти, нашей команде удалось вывести сайт на лидерские позиции с миллионами просмотров в день, создать YouTube-канал, где уже полмиллиона подписчиков, запустить быстро растущий Telegram-канал.

Также мы писали о том, что "Страна" завела официальный аккаунт в TikTok.