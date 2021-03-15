Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, которого 14 марта задержали в Херсонской области, не дает показаний и пока не признает вины.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 15 марта, сообщил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, подозреваемый до этого времени не дал показания. Он пользуется законным правом не свидетельствовать против себя. Полицейские подозревают ,что это может быть тактика защиты. Кроме того, копы не сообщили о признании вины мужчиной.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова пропала в селе Счастливое под Херсоном 7 марта. Ее искали четыре дня. В итоге тело девочки нашли в мешке в недостроенном сарае. При этом территорию там уже проверяли, поэтому правоохранители заподозрили, что труп подбросил кто-то из местных жителей.

После проведения экспертиз полиция 14 марта задержала 62-летнего односельчанина семьи Борисовых. Он знал отца Марии. Мужчину обнаружили в его доме с перерезанными венами. Оказалось, что ранее он был судим. Ему оказали медпомощь и задержали.