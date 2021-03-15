На днях мэр Виталий Кличко и центр Мемориал Холокоста "Бабий Яр" открыли инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии. Это инсталляция авторства художника Олега Шовенко появилась в Бабьем Яре именно на том месте, где прорвало дамбу и сформировалась первая смертоносная волна ила, переросшая в мощный селевой поток, который затопил жилые кварталы и унес жизни не менее 145 человек.

Памятная инсталляция выполнена в виде увеличенного в десять раз кирпича и состоит из более чем 100 разновидностей кирпичиков, изготовленных на киевских кирпичных заводах в течение последних 200 лет.

Инсталляция к годовщине Куреневской трагедии, фото: unian.net

Фотокорреспонденты "Страны" рассмотрели зимний лук (модный образ) мэра Киева. На открытие инсталляции он приехал в своей любимой куртке от немецкого бренда класса люкс Patrick Hellmann. Мы уже писали о том, что эта верхняя одежда создана по всем классическим канонам - легкая и теплая. С непромокаемым и непродувным верхом из нейлона.

Кличко в куртке Patrick Hellmann, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Оторочка капюшона мехом енота. На парке прочная молния и плетеные кожаные петли под пуговицы. Эта куртка является бестселлером от Patrick Hellmann Collection. Верхняя одежда стоит €1990, что около 63 680 грн (по курсу НБУ на 15.03.2021). Но несколько раз в год производитель устраивает скидки и вещь можно отхватить на 50% дешевле.

Также у мэра столицы была замечена нами новая кепка. Хотя сам образ хулигана, а как его прозвали пользователи интернета "Шурика-перекупщика" для Виталия не новый. Он уже как-то появлялся в кепке, что вызвало бурю эмоций в обществе.

Виталий Кличко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Это головной убор американского бренда Goorin Brothers (Гурин Бразерс). Началом истории марки можно считать 1895 год. Именно тогда ее основатель – американец Кассель Гурин продал свою первую самодельную шляпу. Все последующие годы Кассель посвятил совершенствованию в мастерстве изготовления головных уборов. Спустя годы сегодня этот бренд считается одним из популярных и модных.

Такие кепки давно распроданы, но на онлайн-барахолках можно отыскать экземпляр за $29,95 или около 840 гривен.

Кстати, есть вещь этого бренда и у президента. Владимир Зеленский носит бейсболку из "звериной коллекции", в которой головные уборы с изображениями разных животных.