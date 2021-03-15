Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко заявил, что последний всплеск заболеваемости Covid-19 это вторая волна, а не третья, как ранее говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, удар от нынешней волны заболеваемости может оказаться сильнее, чем от предыдущей.

"Если посмотреть на график инфицирования в стране, то у нас был пик, потом - спад. И сейчас начался второй пик, который, думаю, будет продолжаться еще до мая или даже до июня. Возможно, он будет даже более интенсивный, чем первый пик", - сказал ученый.

Напомним, ранее "Страна" уже обращала внимание на то, что сейчас в Украине наблюдается только вторая волна заболеваемости Covid-19.

Также мы писали о том, локдаун в Украине введут при условии, если 13 и более регионов страны окажутся в "красной" зоне карантинных ограничений.