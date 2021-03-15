Китайские компании сотрудничают с крымскими в соответствии с принципами рынка. В Пекине считают, что Украина не должна политизировать это взаимодействие.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня сообщает ТАСС.

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", - сказал он, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в Крым.

По словам дипломата, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом". "Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы", - заявил он.

Напомним, Китай после решения СНБО по национализации "Мотор Сичи" потребовал от Украины соблюдать права инвесторов.

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