Президент Беларуси Александр Лукашенко выиграл лыжную гонку "Минская лыжня" по биатлону, после того как один из лидеров состязания несколько раз "случайно" упал перед финишем.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Пул первого" в понедельник, 15 марта.

После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

"Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошее", - утверждает Лукашенко.

Гонка состоялась 13 марта, в ней приняли участие команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

Напомним, ране МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом Олимпийского комитета Беларуси.

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