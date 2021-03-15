Лукашенко выиграл лыжную гонку после того, как его соперник трижды упал перед финишем. Видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко выиграл лыжную гонку "Минская лыжня" по биатлону, после того как один из лидеров состязания несколько раз "случайно" упал перед финишем.
Видео опубликовал Телеграм-канал "Пул первого" в понедельник, 15 марта.
После финиша Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".
"Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошее", - утверждает Лукашенко.
Гонка состоялась 13 марта, в ней приняли участие команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.
Напомним, ране МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом Олимпийского комитета Беларуси.
Также мы писали, что глава Госдепа назвал Лукашенко последним диктатором Европы.