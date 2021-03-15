В пятницу, 19 марта, в Верховной Раде заслушают министра внутренних дел Арсена Авакова касательно вакцинации сотрудников МВД от коронавирусной болезни.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 15 марта, сообщил замглавы фракции "Слуга народа", председатель партии Александр Корниенко.

"Сегодня тот министр, которого мы пригласим, в его системе есть очень много людей, которые работают с людьми, и они все заслуживают вакцинацию. Это Арсен Борисович Аваков. Мы хотим его пригласить на час вопросов к правительству и задать ему несколько вопросов. Один из вопросов - это вакцинация личного состава МВД, полиции", - сказал нардеп.

Напомним, по состоянию на субботу, 13 марта, на вакцинацию записали уже около 250 тысяч украинцев.

Тем не менее, темпы вакцинации в Украине остаются крайне низкими. Наша страна занимает последнее место по этому показателю среди европейских государств.