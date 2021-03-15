Мужчина, которого подозревают в убийстве 7-летней Маши Борисовой, ранее уже был судим за изнасилование.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки.

По ее словам, она заподозрила арестованного еще тогда, когда она узнала о его попытке суицида. Кроме того, мужчина не принимал участие в поисках пропавшей.

"А я сразу на него подумала, как только прочла о попытке самоубийства. Личность судимая ранее за изнасилование, в поисках девочки с местными жителями не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он. Вот уже и полицейские так решили. Посмотрим, что решит суд", – написала волонтер.

Также, по информации "Нового дня", которое ссылается на местного жителя, подозреваемый отбыл срок за изнасилование на территории России.

"Источник же среди местных жителей уверяет, что самоубийство хотел совершить ранее судимый, причем за изнасилование, срок вроде отбывал в России", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, в Херсонской области задержали убийцу 7-летней Марии Борисовой. Он попытался вскрыть себе вены.

Позже сообщалось, что его арестовал суд. Подозреваемый был установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка.