Фильм-расследование Bellingcat, посвященный срыву украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев", который был анонсирован на 15 марта, выйдет 5 апреля.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, передает издание "Гордон".

"По моим данным, 15 марта должен был появиться этот фильм. Сразу скажу, что этот фильм появится 5 апреля, плюс–минус несколько дней", – сказал он.

По его словам, выход фильма перенесли из-за визита автора расследования Христо Грозева в Киев.

"Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей", – рассказал журналист.

Однако Грозеву не удалось встретиться с представителями ОП, и он снял в Киеве несколько интервью. В частности, с Петром Порошенко и Александром Турчиновым.

Напомним, в конце прошлого года Bellingcat анонсировал расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК "Вагнер", которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

На днях расследователь из Bellingcat Христо Грозев приехал в Киев для съемок фильма о "вагнеровцах".