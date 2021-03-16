Сегодня наступают 4-е лунные сутки в созвездии Овна. День подходит для активной коммуникации, торговли, смелых решений. Также сегодня возрастает склонность к необоснованному риску. Поэтому семи знакам Зодиака, которые славятся бесстрашием, стоит воздержаться от вызовов. Оставайтесь спокойными, что бы ни случилось.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вы можете осознанно выходить за границы личных зон комфорта. Вам нравится рисковать, несмотря ни на что. Звезды рекомендуют вам быть осторожнее с собственными амбициями - в надежде быстро расправиться со своими страхами, вы легко можете потерять над ними контроль. Если чувствуете в чем-то подвох, не нужно настаивать на своих прежних интересах и целях. Остепенитесь.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы проявляют бесстрашие, когда способны не обращать внимание на мнение окружающих. Этот знак Зодиака живет ради самого себя, он не будет рисковать или делать что-то против своей воли. Вы не боитесь мелких неудач и верите в грандиозный успех дела, которое вы всегда считаете достойным и великим.

Лев (23.07 - 23.08)

Смелость Львов - главная составляющая их личности, а бесстрашие - их отличительная черта. Представители этого знака верят в счастливый шанс и не упустят возможности на пути к своей цели. Звезды советуют вам прислушиваться к внутреннему критику, но не тому, который говорит о том, что вы не справитесь, а тому, кто указывает на ваши огрехи и недочеты. Пробуйте действовать не ради победы, а ради получения ценного опыта.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы часто отрицают наличие страхов в своей жизни и всегда стремятся их как можно скорее устранить. В эти периоды им важна поддержка близких, подталкивающая их к решительным действиям. Встречаясь со своими страхами, Весы предпочитают действовать. И как правило в этой борьбе они побеждают, получая бесценный жизненный опыт.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Умение рисковать - один из жизненных принципов Скорпионов. Этот знак Зодиака не будет убегать от своих страхов, а сначала досконально их изучит и разобьет в дребезги. Обуздав свои эмоции, он шаг за шагом сумеет одержать перевес в любом деле. Этому умению можно поучиться у Скорпионов, чья воля сильнее, чем у любого другого знака Зодиака.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцу некогда бояться, ведь в жизни много веселья и важных открытий. В их понимании бесстрашие тождественно счастью и свободе. Поэтому этот знак идет по жизни смело, не акцентируя внимания на опасениях. Его привлекают такие же рискованные и смелые люди, вместе с которыми можно расширить кругозор и открыть новые горизонты.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев есть собственная методика по преодолению страхов, несмотря на то, что рискованностью и бесстрашием они не отличаются. Зато умеют с легкостью отпускают плохие воспоминания прошлого ради достижения целей. Водолеям свойственно не переносить негативный опыт на свою жизнь и не позволять страху проникать в подсознание.

Остальным знакам Зодиака (Тельцам, Ракам, Девам, Козерогам и Рыбам) стоит выбрать в поступках и действиях золотую середину - не позволять страху становиться преградой на пути к успеху, но и не рисковать необоснованно. Спонтанные поступки действительно могут открывать новые возможности, но чаще всего успеха достигают те, у которых склонность к риску есть в крови.

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