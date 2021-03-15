По состоянию на утро понедельника, 15 марта, общее число случаев коронавируса превысило 120 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

В мире коронавирусом заразились уже 120 452 636 человек. 96 994 145 из них выздоровели. 2 666 125 случаев Covid-19 оказались летальными.

Среди стран лидерами являются США, где зафиксировали уже 30 081 657 заражений, Бразилия (11 483 370), Индия (11 385 339), Россия (4 400 045), Великобритания (4 258 438).

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 6 792 новых случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что в Украине за сутки сделали более 2 тысяч прививок от коронавируса, лидирует Донецкая область.