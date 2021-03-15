В столице Китая Пекине началась мощная песчаная буря, которая стала самой сильной за последние десять лет.

Об этом свидетельствуют данные Центральной метеорологической обсерватории КНР.

По информации местных СМИ, метеорологи объявили желтый уровень опасности, а жителям города рекомендовали оставаться дома. Сообщается, что из-за аномальной погоды уже погибли шесть человек, еще 80 считаются без вести пропавшими.

Буря пришла с севера, из Монголии, и уже привела к серьезному загрязнению воздуха и снижению видимости в китайской столице. Улицы города сковали пробки.

Китайские ученые отмечают, что концентрация мелких твердых частиц в некоторых районах Пекина в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ. По прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника и затронет еще ряд регионов страны.

Отметим, что песчаные бури — нередкое явление для этого региона. Экологи полагают, что одной из причин, по которым они стали случаться чаще, является массовая вырубка деревьев в Китае.

Напомним, в феврале Пекин накрыл сильный смог в ходе празднования Нового года.

Также мы писали, что первая за десять лет снежная буря в Нидерландах остановила общественный транспорт.