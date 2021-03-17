Заявления, подобные тем, что сделал украинский посол в Германии об обязанности Берлина вернуть Крым Украине являются недопустимыми в контексте международного сотрудничества.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает RT.

"С точки зрения международной дипломатии это полный абсурд, с точки зрения официального Киева, видимо, вполне нормально", - сказал он.

Парламентарий отметил, что ни Германия, ни кто-либо еще не вернут Крым, потому что не могут и "не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру".

Также Бальбек добавил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник, как утопающий, "хватается за все соломинки" и действует с напором.

Напомним, ранее мы писали, что Мельник в статье для издания Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Второй мировой войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Также мы подробно писали, почему посол Украины обвинил Германию в оккупации Крыма.