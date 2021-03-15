В воскресенье, 14 марта, снежный шторм обрушился на центральную часть США. Там отменяют авиарейсы, в некоторых штатах наблюдались наводнения.

Об этом сообщает Fox News.

Осадки начались еще утром в воскресенье, а сейчас в центральных штатах - шторм со снегом, градом и проливным дождем.

Из-за разгула стихии в штате Колорадо отменили более двух тысяч авиарейсов. Также пострадали Южный Миссури, Канзас, Небраска, Вайоминг и Южная Дакота. В некоторых штатах северо-востока страны выпало около 70 см осадков.

По прогнозам синоптиков, непогода продвинется на восток. Со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Напомним, Берлин после шторма накрыли вымеобразные облака.

Также мы писали о том, что Киев в пятницу заносило снегом, на троещинских дорогах образовывались сугробы.