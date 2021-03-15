Англо-шведская компания AstraZeneca объявила об очередных задержках поставок вакцины от коронавирусной болезни в страны Евросоюза по причине экспортных ограничений.

Об этом информирует Euronews.

"AstraZeneca вынуждена с сожалением объявить снижение поставок вакцины против COVID-19 Европейскому союзу, несмотря на свою неутомимую работу по ускорению снабжения", - заявил представитель компании.

По его словам, AstraZeneca на фоне сложностей производства приняла решения использовать свои центры производства за пределами Евросоюза, чтобы обеспечить поставки в 27 стран союза, но "к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале", и, возможно, во втором квартале тоже.

Компания планировала поставить 100 млн доз в первой половине года - 30 млн в первом и 70 млн во втором квартале. AstraZeneca надеется достичь показателя 300 млн доз за второй квартал. Тем временем Еврокомиссия планирует привить до конца лета 70% населения ЕС.

В конце января компания объявляла, что сможет поставить странам Евросоюза в первом квартале только 40 млн доз вакцины вместо 120, предусмотренных контрактам, из-за проблем на бельгийском предприятии.

Напомним, после того, как 10 стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, компания объявила о том, что приняла решение сократить объем поставок своей вакцины в Евросоюз.

Ранее мы писали, что ограничения на использование этой вакцины из-за побочных эффектов ввели Нидерланды. Власти страны приостановили использование вакцины как минимум до 28 марта включительно.