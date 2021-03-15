Евросоюз обсуждает возможное смягчение политики в отношении РФ, разработав новую стратегию отношений с Кремлем, которая должна быть представлена в конце марта.

Об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на одного из европейских дипломатов, который присутствовал на встрече 8 марта с участием топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера и других чиновников ЕС.

По данным источника Эдерер на этой встрече заявил, что подход ЕС к РФ "устаревший и слишком сосредоточен на украинском конфликте". Он посоветовал Боррелю "разработать новый способ" ведения политики с Москвой.

Пресс-секретарь руководителя евродипломатии Набила Масрали отказалась комментировать "Bloomberg" содержание встречи 8 марта и подчеркнула, что ЕС продолжает настаивать на соблюдении пяти руководящих принципов в отношениях с Россией.

В эти принципы входит:

полное выполнение мирных договоренностей в российско-украинской войне,

содействие сближению РФ с бывшими государствами советского блока,

сдерживания угроз со стороны России и выборочное сотрудничество (например, в противодействии терроризму).

Также издание пишет о встрече послов ЕС, которая прошла 10 марта. Некоторые из них предложили определить отдельные сферы сотрудничества с РФ. Это следует из текста дипломатической ноты, о которой первым сообщил "Financial Times".

В частности, Италия предложила сотрудничать с РФ в сферах экономики и региональных конфликтов, а Германия — в области изменения климата и формировании "скоординированного трансатлантического подхода".

Вопросы новой стратегии ЕС в отношении России должны быть обсуждены на саммите лидеров стран-членов ЕС 25-26 марта. Но "с учетом разницы в подходах, непонятно, удастся ли 27 лидерам согласовать общую позицию", отметили в разговоре с изданием два информированных собеседника.

По поводу противоречий издание пишет о более жестком отношении к России со стороны прежде всего Польши и стран Балтии, а также упоминает о новой администрации США, где уже не раз заявляли о более жесткой политике касательно РФ.

Отметим, что несмотря на заявления европейских дипломатов относительно вероятного сближения с РФ, пока Евросоюз не отказывается от санкционной политики против Кремля за нарушение прав человека и агрессию на востоке Украины. В начале марта ЕС совместно с США ввел очередные санкции против России из-за преследования там оппозиционера Алексея Навального.